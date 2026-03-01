Atelier Sauvez un vêtement raté… Châteauroux
Atelier Sauvez un vêtement raté… Châteauroux samedi 28 mars 2026.
Atelier Sauvez un vêtement raté…
9 Rue Bertrand Châteauroux Indre
Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez apprendre à ajuster vous-même un vêtement inutilisé
Durée de l’atelier 2h15 Sur réservation
Apportez un vêtement à ajuster ! 29 .
9 Rue Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn how to fit an unused garment yourself
L’événement Atelier Sauvez un vêtement raté… Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme