Atelier Sauvez un vêtement raté…

9 Rue Bertrand Châteauroux Indre

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez apprendre à ajuster vous-même un vêtement inutilisé

Durée de l’atelier 2h15 Sur réservation

Apportez un vêtement à ajuster ! 29 .

9 Rue Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to fit an unused garment yourself

L’événement Atelier Sauvez un vêtement raté… Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme