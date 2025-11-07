Atelier Saveurs Asiatiques La Grande École Le Havre

Atelier Saveurs Asiatiques La Grande École Le Havre vendredi 7 novembre 2025.

Atelier Saveurs Asiatiques

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

Embarquez pour une escapade culinaire aux saveurs d’Asie ! Entre parfums envoûtants, sauces relevées et textures surprenantes, notre cheffe Sabrina vous apprendra à marier les saveurs comme là-bas. Un atelier plein d’énergie, de découvertes et de bonne humeur.

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

