Atelier Saveurs asiatiques: Sushi/Maki La Grande École Le Havre

Atelier Saveurs asiatiques: Sushi/Maki

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Embarquez pour une escapade culinaire aux saveurs d’Asie ! Entre parfums envoûtants, sauces relevées et textures surprenantes, notre cheffe Sabrina vous apprendra à marier les saveurs comme là-bas. Un atelier plein d’énergie, de découvertes et de bonne humeur.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Saveurs asiatiques: Sushi/Maki

L’événement Atelier Saveurs asiatiques: Sushi/Maki Le Havre a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie