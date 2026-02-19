Atelier Saveurs asiatiques: Sushi/Maki La Grande École Le Havre
Atelier Saveurs asiatiques: Sushi/Maki
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-18 18:00:00
fin : 2026-03-18 20:00:00
2026-03-18
Embarquez pour une escapade culinaire aux saveurs d’Asie ! Entre parfums envoûtants, sauces relevées et textures surprenantes, notre cheffe Sabrina vous apprendra à marier les saveurs comme là-bas. Un atelier plein d’énergie, de découvertes et de bonne humeur.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
