Atelier Saveurs de l'été – La Grande École Le Havre, 20 juin 2025 17:30, Le Havre.

Seine-Maritime

Atelier Saveurs de l’été La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 17:30:00

fin : 2025-06-20 19:30:00

Date(s) :

2025-06-20

Célébrez les beaux jours avec un atelier plein de fraîcheur !

Aux côtés de la cheffe Sabrina, cuisinez des recettes gorgées de soleil aux parfums de vacances.

Un moment convivial pour apprendre à composer des assiettes colorées, légères et généreuses, parfaites pour partager autour d’une grande tablée estivale.

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Saveurs de l’été

Celebrate the warm weather with a fresh workshop!

Alongside chef Sabrina, cook up recipes bursting with sunshine and vacation flavors.

A convivial moment to learn how to compose colorful, light and generous dishes, perfect for sharing around a large summer table.

Little extras

– A complimentary glass of cider or apple juice during the workshop

– Each participant leaves with the recipes he or she has created

As part of an eco-responsible approach, remember to bring a bag and/or your own container to hold your creations.

Reservations required

German :

Feiern Sie die warmen Tage mit einem frischen Workshop!

Kochen Sie an der Seite der Küchenchefin Sabrina sonnige Rezepte, die nach Urlaub duften.

In dieser geselligen Runde lernen Sie, wie man farbenfrohe, leichte und großzügige Teller zusammenstellt, die sich perfekt für eine große Sommertafel eignen.

Die kleinen Extras

– Ein Glas Cidre oder Apfelsaft, das während des Workshops angeboten wird

– Jeder Teilnehmer nimmt die Rezepte mit, die er zubereitet hat

Im Sinne eines umweltbewussten Ansatzes denke daran, eine Tasche und/oder deinen Behälter mitzubringen, um deine Kreationen mitzunehmen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Festeggiate la bella stagione con un fresco workshop!

Insieme alla chef Sabrina, cucinate ricette piene di sole e sapori di vacanza.

Imparate a creare piatti colorati, leggeri e generosi, perfetti da condividere su una grande tavola estiva.

Piccoli extra:

– Un bicchiere di sidro o di succo di mela in omaggio durante il workshop

– Ogni partecipante torna a casa con le ricette create

Nell’ottica di un approccio eco-responsabile, ricordatevi di portare con voi una borsa e/o un contenitore per le vostre creazioni.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Celebre la llegada del buen tiempo con un taller al aire libre

Junto con la chef Sabrina, prepare recetas llenas de sol y sabores navideños.

Aprenda a crear platos coloridos, ligeros y generosos, perfectos para compartir en torno a una gran mesa de verano.

Pequeños extras

– Un vaso de sidra o zumo de manzana gratis durante el taller

– Cada participante se lleva a casa las recetas que ha creado

Como parte de un enfoque eco-responsable, recuerda traer una bolsa y/o tu propio recipiente para llevarte tus creaciones.

Reserva obligatoria

