Atelier Savez-vous planter les … ? Square Marcel Pagnol Rochechouart

L’Espace Familles de Rochechouart vous a concocté un joli programme d’activités à vivre avec vos enfants ! Cet atelier invite enfant et parent à manipuler, transvaser la terre et planter des graines afin de partager un moment ludique et sensoriel autour de la nature. Un atelier à poursuivre patiemment à la maison au fil du temps et du développement des plantes… Un temps d’échange convivial viendra clôturer l’atelier.

Cet événement est gratuit, mais nécessite une inscription préalable dans la limite des places disponibles. .

