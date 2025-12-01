Atelier savoir-faire Art floral

Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Guidé par la créatrice Roses et Pivoines, venez créer un miroir en fleurs séchées qui vous ressemble avec un joli choix de fleurs et de couleurs différentes. Vous pourrez ensuite repartir avec votre création. Matériel fourni. A partir de 8 ans. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne. .

Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

