Atelier Savoir faire Crochet Lessay samedi 22 novembre 2025.
Lessay Manche
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 16:30:00
2025-11-22
Créez votre premier bracelet en crochet.
Dans une ambiance sereine et conviviale initiez-vous au crochet.
Découvrez la magnifique laine de nos moutons normands et laissez-vous guider.
Des explications pas à pas vous permettrons de progressez rapidement.
Un moment calme et épanouissant vous attend.
Repartez avec votre réalisation et la fierté de l’avoir fait vous-même.
A partir de 10 ans, tout le matériel est fourni.
Débutant.e.s bienvenu.e.s .
Lessay 50430 Manche Normandie
English : Atelier Savoir faire Crochet
