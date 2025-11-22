Atelier Savoir faire Crochet

Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Créez votre premier bracelet en crochet.

Dans une ambiance sereine et conviviale initiez-vous au crochet.

Découvrez la magnifique laine de nos moutons normands et laissez-vous guider.

Des explications pas à pas vous permettrons de progressez rapidement.

Un moment calme et épanouissant vous attend.

Repartez avec votre réalisation et la fierté de l’avoir fait vous-même.

A partir de 10 ans, tout le matériel est fourni.

Débutant.e.s bienvenu.e.s .

Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

