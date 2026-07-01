Atelier Savoir-faire des marins au Port-musée Port-musée Douarnenez
jeudi 23 juillet 2026 · Port-musée · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Atelier Savoir-faire des marins au Port-musée
Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Ateliers matelotage et ramendage avec nos anciens marins pêcheurs.
Animations sans supplément sur présentation du billet d’entrée et des disponibilités. .
Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20
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English :
L’événement Atelier Savoir-faire des marins au Port-musée Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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