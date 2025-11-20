Atelier savoir-faire Maroquinerie Périers
Atelier savoir-faire Maroquinerie Périers samedi 28 février 2026.
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Envie de découvrir le monde de la maroquinerie ? De fabriquer quelque chose de vos mains ? La Maroquinerie du Cotentin vous propose un atelier au cours duquel vous réaliserez un petit objet de maroquinerie en cuir. Durée 3h. A partir de 14 ans. Réservation obligatoire en ligne. .
Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
