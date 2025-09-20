Atelier savoir-faire : réparation des filets de pêche Maréis, Musée de la pêche en mer Étaples

Réservation en ligne conseillée via https://mareis.tickeasy.com/ Durée : 30 min. Entrée à demi-tarif pour ce week-end, tarif plein : 4,50€ / tarif réduit : 3,50 €

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Participez à un atelier qui allie immersion maritime et savoir-faire en découvrant le ramendage : la réparation des filets de pêche !

Pour petits et grands.

Animation à coupler avec la visite guidée en patois étaplois !

Maréis, Musée de la pêche en mer Boulevard Bigot Descelers, 62630 Étaples, France Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321090400 http://www.mareis.fr Grâce à une exposition étonnante, vous embarquez pendant 2 heures avec un guide ancien marin-pêcheur, pour une campagne de pêche ! Des fonds sableux ou rocheux de la Mer du Nord jusqu’à la passerelle du chalutier, Maréis vous fait découvrir le parcours des poissons issus de la pêche étaploise. A16 sortie 26 (sortie Etaples/Le Touquet) Gare TER TGV Etaples/Le Touquet

