Atelier savoir-faire Vannerie

Périers Manche

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

2026-01-24

Envie de découvrir le monde de la vannerie ? De fabriquer quelque chose de vos mains ? Haut les Brins vous propose un atelier au cours duquel vous réaliserez une mangeoire à oiseaux en osier. Durée 2h. A partir de 7 ans. Réservation obligatoire en ligne. .

Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

