Atelier savoir-faire Vannerie Périers
samedi 24 janvier 2026
Périers Manche
14:00:00
16:00:00
2026-01-24
Envie de découvrir le monde de la vannerie ? De fabriquer quelque chose de vos mains ? Haut les Brins vous propose un atelier au cours duquel vous réaliserez une mangeoire à oiseaux en osier. Durée 2h. A partir de 7 ans. Réservation obligatoire en ligne. .
Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
