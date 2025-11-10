ATELIER SAVOIRS FAIRE VANNERIE Salle des fêtes Brenoux

ATELIER SAVOIRS FAIRE VANNERIE

Reprise de notre atelier le lundi 10 novembre à 20h30 ! C’est l’occasion parfaite de se retrouver, d’échanger et de partager notre amour pour la vannerie.

Que vous soyez débutants ou confirmés, apportez votre créativité et votre bonne humeur. Ensemble, nous allons créer de magnifiques pièces et passer des moments enrichissants !

Salle des fêtes Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 78 29 98 05 foyer.rural.brenoux@gmail.com

English :

Our workshop resumes on Monday November 10 at 8.30pm! It’s the perfect opportunity to get together, exchange ideas and share our love of basketry.

Whether you’re a beginner or an expert, bring your creativity and good humor. Together, we’ll create beautiful pieces and have a great time!

German :

Unser Workshop wird am Montag, den 10. November um 20:30 Uhr fortgesetzt! Dies ist die perfekte Gelegenheit, um sich zu treffen, auszutauschen und unsere Liebe zur Korbflechterei zu teilen.

Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, bringen Sie Ihre Kreativität und gute Laune mit. Gemeinsam werden wir wunderschöne Stücke herstellen und eine bereichernde Zeit verbringen!

Italiano :

Il nostro laboratorio riprende lunedì 10 novembre alle 20.30! È l’occasione perfetta per stare insieme, scambiare idee e condividere l’amore per la cesteria.

Che siate principianti o esperti, portate la vostra creatività e il vostro buon umore. Insieme, creeremo dei pezzi meravigliosi e ci divertiremo un mondo!

Espanol :

Nuestro taller se reanuda el lunes 10 de noviembre a las 20.30 horas Es la ocasión perfecta para reunirnos, intercambiar ideas y compartir nuestro amor por la cestería.

Tanto si eres principiante como experto, trae tu creatividad y buen humor. Juntos crearemos piezas maravillosas y lo pasaremos en grande

