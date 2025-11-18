Atelier savon 1ère partie CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Atelier savon 1ère partie CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mardi 18 novembre 2025.

Atelier savon 1ère partie

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Découvrez les principes de la saponification à froid, choisissez vos huiles et fabriquez vos premiers savons. .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

English : Atelier savon 1ère partie

German : Atelier savon 1ère partie

Italiano :

Espanol : Atelier savon 1ère partie

L’événement Atelier savon 1ère partie Mourenx a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Coeur de Béarn