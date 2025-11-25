Atelier savon 2ème partie CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Atelier savon 2ème partie CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mardi 25 novembre 2025.

Atelier savon 2ème partie

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Allons maintenant plus loin dans la fabrication des savons et fabriquons des savons spécifiques, aux qualités que vous pourrez désormais choisir. Sans oublier le côté esthétique et créatif d’un savon à votre idée. .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

English : Atelier savon 2ème partie

German : Atelier savon 2ème partie

Italiano :

Espanol : Atelier savon 2ème partie

L’événement Atelier savon 2ème partie Mourenx a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Coeur de Béarn