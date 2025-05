Atelier savon vertueux – Courcelles-lès-Montbéliard, 24 mai 2025 14:30, Courcelles-lès-Montbéliard.

Doubs

Atelier savon vertueux 17, rue des fleurs Courcelles-lès-Montbéliard Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:30:00

fin : 2025-06-07 17:30:00

Date(s) :

2025-05-24

2025-06-07

2025-06-21

Savon Vertueux Gentiane et Plantain

Apprenez à fabriquer des savons aux plantes sauvages et repartez avec votre production.

Vous ferez votre savon hypoallergénique et à très faible coût au regard de la qualité des matières premières utilisées.

Une fois ces bases acquises, vous pourrez reproduire ce savoir-faire seul à l’aide du guide mémo qui vous sera offert en fin d’atelier.

En fin d’atelier, collation aux plantes sauvages et tisane aux herbes du moment.

Places limitées à huit inscrits par session.

Adultes ou enfants accompagnés.

Durée 3 heures

Réservation jusqu’au 07 juin 2025 (inclus).

Lieu/site internet pour la réservation/l’inscription gentianeetplantain.fr

Renseignement 06 75 10 19 51 .

17, rue des fleurs

Courcelles-lès-Montbéliard 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Atelier savon vertueux

German : Atelier savon vertueux

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier savon vertueux Courcelles-lès-Montbéliard a été mis à jour le 2025-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD