Atelier sceaux de cire Bains Douches Montluçon
Atelier sceaux de cire Bains Douches Montluçon mardi 30 décembre 2025.
Atelier sceaux de cire
Bains Douches Avenue Jules Ferry Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 10:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-30 2025-12-31
Et si, pour la nouvelle année, tu pouvais envoyer tes cartes de vœux fermées par un joli cachet de cire ?
Bains Douches Avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
English :
What if, for the New Year, you could send your greetings cards sealed with a pretty wax seal?
