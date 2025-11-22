Atelier scénographie Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Atelier « SCÉNOGRAPHIE »

avec la photographe le samedi 22 novembre de 10h à 18h

Ouvert à tous, gratuit sans réservation

« Ma série de photos capture des instants partagés : regards, émotions et moments de vie du quotidien, vu par mon œil. Ici, chacun peut prendre part à l’œuvre : déplace les images, accroche-les où tu veux, et fais vivre l’exposition à ta manière. Participe à tisser de nouveaux liens. »

Lou Le Mée propose aux visiteurs une série de photographies qu’ils peuvent venir déplacer, juxtaposer, réassembler comme ils le souhaitent. Comme créer des liens, des instants entre les images et leurs sujets.

Avec la photographe Lou Le Mée, participez à la mise en place de l'exposition « Au fil des liens ».

Le samedi 22 novembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/post/au-fil-des-liens +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/