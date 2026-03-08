ATELIER SCIENCE ATTRACTION PHYSIQUE Villeneuve-lès-Béziers

ATELIER SCIENCE ATTRACTION PHYSIQUE

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Participez à un atelier scientifique autour de l’attraction physique et des aimants. Découvrez de façon ludique les étonnantes réactions d’un liquide ferromagnétique et explorez les forces invisibles du magnétisme.

Cet atelier scientifique propose une découverte ludique et visuelle du magnétisme à travers des expériences autour des aimants. Les participants observent les réactions spectaculaires d’un liquide ferromagnétique et explorent les principes de l’attraction physique de manière simple, interactive et accessible à tous. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

English :

Take part in a scientific workshop on physical attraction and magnets. Discover the amazing reactions of a ferromagnetic liquid and explore the invisible forces of magnetism.

