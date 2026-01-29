Atelier Science dessinée Le Dôme Caen

Atelier Science dessinée

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Nos usages numériques, nos clics, nos hésitations et nos habitudes produisent de la valeur. Derrière les applications gratuites, les réseaux sociaux et certaines intelligences artificielles se cachent des modèles économiques qui transforment nos comportements en argent. Mais que se passe-t-il quand un humain ne fonctionne pas comme prévu ?

À travers un carrousel en trois cases, glissez-vous dans la peau d’intelligences artificielles confrontées à des humains inutilisables, imprévisibles, non rentables. Rapports d’échec, publicités absurdes, tentatives désespérées de revente tout est permis, tant que ça bugue !

Venez rire, créer, détourner les codes du marketing et de l’IA pour produire une histoire en trois cases drôle, étrange et un peu dérangeante.

Cet atelier se déroule dans le cadre du Printemps de l’Esprit Critique, et du Festival Interface. .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie

English : Atelier Science dessinée

Our digital uses, our clicks, our hesitations and our habits generate value. Behind free apps, social networks and certain artificial intelligences lie business models that turn our behavior into money.

