ATELIER SCIENCE LES SAVANTURIERS Béziers mercredi 1 octobre 2025.
Place du 14 Juillet Béziers Hérault
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-29
2025-10-01 2025-10-15 2025-10-29
Deviens scientifique en herbe ! Jeux, expériences et découvertes t’attendent étoiles, vivant, inventions, espace… Découvre ton atelier sur le site de la médiathèque.
Pars à la découverte du monde avec un regard de jeune scientifique ! Chaque séance est une aventure explorer les étoiles, percer les secrets du vivant et de la matière, voyager virtuellement dans l’espace ou découvrir des inventions étonnantes. Apprends en t’amusant grâce à des jeux, expériences, échanges et surprises.
Retrouve le programme complet des ateliers sur le site de la médiathèque.
Inscription conseillée. .
Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
English :
Become a budding scientist! Games, experiments and discoveries await you: stars, life, inventions, space? Discover your workshop on the media library website.
German :
Werde zum angehenden Wissenschaftler! Spiele, Experimente und Entdeckungen warten auf dich: Sterne, Leben, Erfindungen, Weltraum? Entdecke deinen Workshop auf der Website der Mediathek.
Italiano :
Diventa uno scienziato in erba! Giochi, esperimenti e scoperte ti aspettano: stelle, vita, invenzioni, spazio? Per saperne di più sul tuo laboratorio, visita il sito della mediateca.
Espanol :
¡Conviértete en un científico en ciernes! Te esperan juegos, experimentos y descubrimientos: las estrellas, la vida, los inventos, el espacio.. Infórmate sobre tu taller en la página web de la mediateca.
