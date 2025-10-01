ATELIER SCIENCE LES SAVANTURIERS Béziers

Deviens scientifique en herbe ! Jeux, expériences et découvertes t’attendent étoiles, vivant, inventions, espace… Découvre ton atelier sur le site de la médiathèque.

Pars à la découverte du monde avec un regard de jeune scientifique ! Chaque séance est une aventure explorer les étoiles, percer les secrets du vivant et de la matière, voyager virtuellement dans l’espace ou découvrir des inventions étonnantes. Apprends en t’amusant grâce à des jeux, expériences, échanges et surprises.

Retrouve le programme complet des ateliers sur le site de la médiathèque.

Inscription conseillée. .

Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Become a budding scientist! Games, experiments and discoveries await you: stars, life, inventions, space? Discover your workshop on the media library website.

German :

Werde zum angehenden Wissenschaftler! Spiele, Experimente und Entdeckungen warten auf dich: Sterne, Leben, Erfindungen, Weltraum? Entdecke deinen Workshop auf der Website der Mediathek.

Italiano :

Diventa uno scienziato in erba! Giochi, esperimenti e scoperte ti aspettano: stelle, vita, invenzioni, spazio? Per saperne di più sul tuo laboratorio, visita il sito della mediateca.

Espanol :

¡Conviértete en un científico en ciernes! Te esperan juegos, experimentos y descubrimientos: las estrellas, la vida, los inventos, el espacio.. Infórmate sobre tu taller en la página web de la mediateca.

