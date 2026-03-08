ATELIER SCIENCE LES SAVANTURIERS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Ateliers ludiques pour jeunes scientifiques expériences, étoiles et découvertes.

Pars à la découverte du monde comme un jeune scientifique ! À chaque séance, une nouvelle aventure explorer les étoiles, percer les mystères du vivant et de la matière, découvrir des inventions étonnantes ou voyager virtuellement dans l’espace. Jeux, expériences et surprises rythment ces ateliers ludiques et interactifs. Programme détaillé sur le site de la médiathèque. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fun workshops for young scientists: experiments, stars and discoveries.

L’événement ATELIER SCIENCE LES SAVANTURIERS Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34