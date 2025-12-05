Atelier sciences et magie : la pascalinette, Local patrimoine, Billom

Informations pratiques

Atelier sciences et magie : la pascalinette Dimanche 20 septembre, 15h00 Local patrimoine Puy-de-Dôme

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Avec Rémi Gandrille, magicien de la Cie La lanterne magique

Parmi les nombreuses inventions de Blaise Pascal, une est restée emblématique : la Pascaline. Entre sciences et magie, comprenez le fonctionnement de l’ancêtre de la calculatrice mécanique.

Local patrimoine Rue des boucheries 63160 Billom Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473683985 http://https///billomcommunaute.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0473683985 »}] Jusqu’au 31 décembre, dimanche et lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et sur RDV

Avec Rémi Gandrille, magicien de la Cie La lanterne magique

©Rémi Gandrille