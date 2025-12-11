Atelier scientifique 1, 2, 3… Soleil Route de la Corniche Hendaye
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques
2026-08-19
Réservation obligatoire.
Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.
Des jeux de cartes et de plateau pour découvrir le soleil.
Comprendre les mouvements de ces trois astres qui sont impliqués dans l’apparition des éclipses. .
+33 5 59 20 04 51
