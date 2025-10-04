Atelier scientifique avec Les Petits Débrouillards Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

À l’occasion de la Fête de la Science 2025, L’association Les Petits Débrouillards propose 4 ateliers pour découvrir les multiples facettes de l’intelligence qui façonnent notre monde. Chaque atelier mêle expériences ludiques, défis, découvertes surprenantes. Une occasion unique de questionner, expérimenter et mieux comprendre ce qui fait l’intelligence, sous toutes ses formes !

Au programme, intelligence humaine, du vivant, collective, artificielle.

Atelier de 14h à 17h à la médiathèque de Saint-Andiol, à partir de 7 ans.

Places limitées, réservation obligatoire au 04 90 95 06 74 / mediatheque@st-andiol.fr .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

