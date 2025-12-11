Atelier scientifique Comprendre les phases de la Lune Route de la Corniche Hendaye
Atelier scientifique Comprendre les phases de la Lune Route de la Corniche Hendaye mercredi 22 juillet 2026.
Atelier scientifique Comprendre les phases de la Lune
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Réservation obligatoire.
Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.
A partir de maquette et d’image, les enfants découvriront ce qui se passe lors d’une lunaison. Ce mouvement de la Lune autour de la Terre est à l’origine des éclipses.
Comprendre les mouvements de ces trois astres qui sont impliqués dans l’apparition des éclipses. .
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 04 51
English : Atelier scientifique Comprendre les phases de la Lune
L’événement Atelier scientifique Comprendre les phases de la Lune Hendaye a été mis à jour le 2025-12-09 par Hendaye Tourisme & Commerce