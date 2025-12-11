Atelier scientifique Comprendre les phases de la Lune Route de la Corniche Hendaye

Atelier scientifique Comprendre les phases de la Lune

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

A partir de maquette et d’image, les enfants découvriront ce qui se passe lors d’une lunaison. Ce mouvement de la Lune autour de la Terre est à l’origine des éclipses.

Comprendre les mouvements de ces trois astres qui sont impliqués dans l’apparition des éclipses. .

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 04 51

English : Atelier scientifique Comprendre les phases de la Lune

L’événement Atelier scientifique Comprendre les phases de la Lune Hendaye a été mis à jour le 2025-12-09 par Hendaye Tourisme & Commerce