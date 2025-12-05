Atelier scientifique de Noël Capbreton
Atelier scientifique de Noël Capbreton mercredi 17 décembre 2025.
Atelier scientifique de Noël
Place Yan du Gouf Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Le Père Noël et ses rênes ont perdu l’équilibre appel à tous les petits lutins à partir de 6 ans pour les aider à se remettre dans le bon sens en route vers vos cheminées.
Les Petits Débrouillards vous proposent un atelier pour faire de Noël une expérience scientifique !
Le Père Noël et ses rênes ont perdu l’équilibre appel à tous les petits lutins à partir de 6 ans pour les aider à se remettre dans le bon sens en route vers vos cheminées. .
Place Yan du Gouf Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
English : Atelier scientifique de Noël
Santa and his reins have lost their balance: call on all little elves aged 6 and over to help them get back on track en route to your chimneys.
L’événement Atelier scientifique de Noël Capbreton a été mis à jour le 2025-12-03 par OTI LAS