Atelier scientifique de Noël

Place Yan du Gouf Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Le Père Noël et ses rênes ont perdu l’équilibre appel à tous les petits lutins à partir de 6 ans pour les aider à se remettre dans le bon sens en route vers vos cheminées.

Les Petits Débrouillards vous proposent un atelier pour faire de Noël une expérience scientifique !

Le Père Noël et ses rênes ont perdu l’équilibre appel à tous les petits lutins à partir de 6 ans pour les aider à se remettre dans le bon sens en route vers vos cheminées. .

Place Yan du Gouf Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Atelier scientifique de Noël

Santa and his reins have lost their balance: call on all little elves aged 6 and over to help them get back on track en route to your chimneys.

L’événement Atelier scientifique de Noël Capbreton a été mis à jour le 2025-12-03 par OTI LAS