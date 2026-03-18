ATELIER SCIENTIFIQUE (E)NCRER SON SAVOIR

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Et si la science devenait votre nouveau langage secret ? L’atelier (E)NCRER SON SAVOIR propose aux enfants dès 6 ans une immersion ludique dans le monde de la chimie et des réactions moléculaires.

Au programme de cette exploration scientifique

Encres invisibles & sympathiques Apprenez à faire apparaître des messages cachés grâce à différents révélateurs.

Écriture électrochimique Découvrez comment l’électricité et la chimie s’associent pour tracer des signes sur le papier.

Expérience collective En fin de séance, les participants unissent leurs découvertes pour fabriquer un cadavre exquis géant, où chaque trait révèle une surprise technologique.

Une approche pédagogique et amusante pour comprendre que la science est partout, même au bout de la plume !

Inscription obligatoire. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if science became your new secret language? The (E)NCRER SON SAVOIR workshop offers children aged 6 and over a fun immersion in the world of chemistry and molecular reactions.

L’événement ATELIER SCIENTIFIQUE (E)NCRER SON SAVOIR Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34