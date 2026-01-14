Atelier scientifique : entre cuisine et sciences Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Atelier scientifique : entre cuisine et sciences

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :

2026-10-21

FETE DE LA SCIENCE

Initiation à la cuisine moléculaire : quand la science rencontre la cuisine

Amateurs de saveurs nouvelles et de découvertes scientifiques, cet atelier est une invitation à la surprise. Enfilez votre toque de chef et transformez de délicieuses recettes en expériences visuelles et gustatives inoubliables. Le défi est lancé : êtes-vous prêt à créer de la magie dans l’assiette ?

A partir de 10 ans, sans les parents.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Atelier scientifique : entre cuisine et sciences

L’événement Atelier scientifique : entre cuisine et sciences Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération