Atelier scientifique : entre cuisine et sciences Médiathèque de Vernon Vernon
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Atelier scientifique : entre cuisine et sciences
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 15:30:00
Date(s) :
2026-10-21
FETE DE LA SCIENCE
Initiation à la cuisine moléculaire : quand la science rencontre la cuisine
Amateurs de saveurs nouvelles et de découvertes scientifiques, cet atelier est une invitation à la surprise. Enfilez votre toque de chef et transformez de délicieuses recettes en expériences visuelles et gustatives inoubliables. Le défi est lancé : êtes-vous prêt à créer de la magie dans l’assiette ?
A partir de 10 ans, sans les parents.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Atelier scientifique : entre cuisine et sciences
L’événement Atelier scientifique : entre cuisine et sciences Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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