Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

ATELIER SCIENTIFIQUE EPOUVANTE EXPÉRIMENTALE

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-26

À l’occasion d’Halloween, participe à un atelier scientifique mystérieux.

À l’occasion d’Halloween, participe à un atelier scientifique mystérieux sur le thème Epouvante expérimentale .

Sur inscription À partir de 6 ans. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

%C0 This Halloween, take part in %E0 a mysterious science workshop.

L’événement ATELIER SCIENTIFIQUE EPOUVANTE EXPÉRIMENTALE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34