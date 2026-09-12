ATELIER SCIENTIFIQUE EPOUVANTE EXPÉRIMENTALE Villeneuve-lès-Béziers
lundi 26 octobre 2026 · Villeneuve-lès-Béziers
Informations pratiques
Villeneuve-lès-Béziers
ATELIER SCIENTIFIQUE EPOUVANTE EXPÉRIMENTALE
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26
fin : 2026-10-26
Date(s) :
2026-10-26
À l’occasion d’Halloween, participe à un atelier scientifique mystérieux.
À l’occasion d’Halloween, participe à un atelier scientifique mystérieux sur le thème Epouvante expérimentale .
Sur inscription À partir de 6 ans. .
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr
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English :
%C0 This Halloween, take part in %E0 a mysterious science workshop.
L’événement ATELIER SCIENTIFIQUE EPOUVANTE EXPÉRIMENTALE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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