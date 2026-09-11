Atelier scientifique « Illusions d’optique » Ludobibliothèque Ondres
mardi 20 octobre 2026 · Ludobibliothèque · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Atelier scientifique « Illusions d’optique »
Ludobibliothèque 211 chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:30:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Et si vos yeux vous jouaient des tours ?
Explorer les illusions d’optique et découvrez comment vos yeux et votre cerveau peuvent parfois être trompés. Une activité ludique pour observer, expérimenter et comprendre les mystères de la perception tout en s’amusant !
Par l’association Les Petits Débrouillards.
Réservé aux enfants de 7 ans à 11 ans.
RDV à 10h30.
Sur inscription au 05.59.45.23.59. .
Ludobibliothèque 211 chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 bibliotheque@ondres.fr
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English : Atelier scientifique « Illusions d’optique »
L’événement Atelier scientifique « Illusions d’optique » Ondres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx
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