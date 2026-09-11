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Atelier scientifique « Illusions d’optique » Ludobibliothèque Ondres

mardi 20 octobre 2026 · Ludobibliothèque · Ondres

Atelier scientifique « Illusions d’optique » Ludobibliothèque Ondres

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Ludobibliothèque
Adresse
211 chemin de Tambourin
Ville
40440 Ondres
Département
Landes
Tarif

Ondres

Atelier scientifique « Illusions d’optique »

Ludobibliothèque 211 chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:30:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

Et si vos yeux vous jouaient des tours ?
Explorer les illusions d’optique et découvrez comment vos yeux et votre cerveau peuvent parfois être trompés. Une activité ludique pour observer, expérimenter et comprendre les mystères de la perception tout en s’amusant !
Par l’association Les Petits Débrouillards.

Réservé aux enfants de 7 ans à 11 ans.
RDV à 10h30.
Sur inscription au 05.59.45.23.59.   .

Ludobibliothèque 211 chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59  bibliotheque@ondres.fr

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English : Atelier scientifique « Illusions d’optique »

L’événement Atelier scientifique « Illusions d’optique » Ondres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx

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