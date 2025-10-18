Atelier scientifique lave ton eau Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure
Atelier scientifique lave ton eau Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure samedi 18 octobre 2025.
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18 15:45:00
2025-10-18
Comprendre le circuit urbain de l‛eau et comment nos comportements vis-à-vis de son utilisation au quotidien impactent à la fois son traitement et notre environnement.
Les participants auront l’occasion de salir l’eau à l’aide de divers polluants mis à leur disposition, puis de s’engager dans un processus de dépollution, en suivant les différentes étapes d’épuration des eaux usées.
Pour enrichir cette expérience, des panneaux explicatifs seront également mis à leur disposition.
Pour les enfants de 9 à 11 ans .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr
