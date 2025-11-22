Atelier scientifique lave ton eau Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Atelier scientifique lave ton eau

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 11:45:00

Date(s) :

2025-11-22

[ O L’EAU ]

Comprendre le circuit urbain de l‛eau et comment nos comportements vis-à-vis de son utilisation au quotidien impactent à la fois son traitement et notre environnement.

Les participants auront l’occasion de salir l’eau à l’aide de divers polluants mis à leur disposition, puis de s’engager dans un processus de dépollution, en suivant les différentes étapes d’épuration des eaux usées.

Pour enrichir cette expérience, des panneaux explicatifs seront également mis à leur disposition.

Pour les enfants à partir de 6 ans, sans les parents.

Gratuit sur inscription. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

English : Atelier scientifique lave ton eau

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier scientifique lave ton eau Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération