Atelier scientifique lave ton eau Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Atelier scientifique lave ton eau
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22 11:45:00
2025-11-22
Comprendre le circuit urbain de l‛eau et comment nos comportements vis-à-vis de son utilisation au quotidien impactent à la fois son traitement et notre environnement.
Les participants auront l’occasion de salir l’eau à l’aide de divers polluants mis à leur disposition, puis de s’engager dans un processus de dépollution, en suivant les différentes étapes d’épuration des eaux usées.
Pour enrichir cette expérience, des panneaux explicatifs seront également mis à leur disposition.
Pour les enfants à partir de 6 ans, sans les parents.
Gratuit sur inscription. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
