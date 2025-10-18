Atelier scientifique lave ton eau Bibliothèque des Valmeux Vernon
Atelier scientifique lave ton eau Bibliothèque des Valmeux Vernon samedi 18 octobre 2025.
Atelier scientifique lave ton eau
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 11:30:00
2025-10-18
Comprendre le circuit urbain de l‛eau et comment nos comportements vis-à-vis de son utilisation au quotidien impactent à la fois son traitement et notre environnement.
Les participants auront l’occasion de salir l’eau à l’aide de divers polluants mis à leur disposition, puis de s’engager dans un processus de dépollution, en suivant les différentes étapes d’épuration des eaux usées.
Pour enrichir cette expérience, des panneaux explicatifs seront également mis à leur disposition. .
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 11 57 annexemediatheque.vernon@sna27.fr
English : Atelier scientifique lave ton eau
