Atelier scientifique Le Soleil, La Terre et la Lune Route de la Corniche Hendaye

Atelier scientifique Le Soleil

Atelier scientifique Le Soleil, La Terre et la Lune Route de la Corniche Hendaye mercredi 8 avril 2026.

Atelier scientifique Le Soleil, La Terre et la Lune

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Réservation obligatoire.
Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

Comprendre les mouvements de ces trois astres qui sont impliqués dans l’apparition des éclipses.   .

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 04 51 

English : Atelier scientifique Le Soleil, La Terre et la Lune

L’événement Atelier scientifique Le Soleil, La Terre et la Lune Hendaye a été mis à jour le 2025-12-09 par Hendaye Tourisme & Commerce