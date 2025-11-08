Atelier scientifique les animaux surprenants du fleuve Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Atelier scientifique les animaux surprenants du fleuve

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 13:45:00

fin : 2025-11-08 15:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Découverte de la richesse insoupçonnée des animaux du fleuve avec une animatrice scientifique de la vallée des expériences

Les enfants pourront apprendre à identifier certains poissons d’eau douce grâce aux critères de reconnaissances, comme le poisson chat et ses 8 moustaches, le barbeau avec ses quatre barbillons, la perche et ses rayures noires, l’anguille serpentiforme…

Ils auront également l’occasion de découvrir d’autres animaux du fleuve, tels que la libellule, l’escargot, la tortue, le crapaud, l’écrevisse, le ragondin, ou encore le martin pêcheur.

L’approche sensorielle basée sur le jeu, sera privilégiée: les enfants pourront reconnaître certains animaux par le son (ouïe), et associer ces sons à des images (vue), favorisant ainsi un apprentissage ludique et immersif.

Pour les enfants de 3 à 5 ans. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

English : Atelier scientifique les animaux surprenants du fleuve

