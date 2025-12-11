Atelier scientifique Les couleurs du Soleil Route de la Corniche Hendaye
Atelier scientifique Les couleurs du Soleil
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
2026-08-19
Réservation obligatoire.
Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.
Nous aborderons la décomposition de la lumière et les arcs en ciel à partir d’expériences et fabriquerons un appareil pour décomposer la lumière.
Comprendre les mouvements de ces trois astres qui sont impliqués dans l’apparition des éclipses. .
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
