ATELIER SCIENTIFIQUE LES PETITS DÉBROUILLARDS Elne

ATELIER SCIENTIFIQUE LES PETITS DÉBROUILLARDS

2 Rue du Docteur Charles Bolte Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-02 14:00:00

fin : 2026-03-06 16:30:00

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-03 2026-03-05 2026-03-06

Mini-stage . Venez découvrir à la médiathèque le monde scientifique à travers des expériences ludiques sur le thème du Printemps artistes et scientifiques en herbe !

De 6 à 12 ans.

Sur inscription au 04 68 37 94 00

.

English :

Mini-internship. Come and discover the world of science through playful experiments on the theme of Spring: budding artists and scientists!

Ages 6 to 12.

Registration on 04 68 37 94 00

