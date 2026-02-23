ATELIER SCIENTIFIQUE LES PETITS DÉBROUILLARDS Elne
2 Rue du Docteur Charles Bolte Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-03-02 14:00:00
fin : 2026-03-06 16:30:00
Date(s) :
2026-03-02 2026-03-03 2026-03-05 2026-03-06
Mini-stage . Venez découvrir à la médiathèque le monde scientifique à travers des expériences ludiques sur le thème du Printemps artistes et scientifiques en herbe !
De 6 à 12 ans.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
.
2 Rue du Docteur Charles Bolte Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 94 00
English :
Mini-internship. Come and discover the world of science through playful experiments on the theme of Spring: budding artists and scientists!
Ages 6 to 12.
Registration on 04 68 37 94 00
