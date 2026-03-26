Atelier scientifique: les sorciers Le Bercail Bayonne

Atelier scientifique: les sorciers

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Pénaud Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Et si la science devenait une aventure digne des plus grands sorciers ?

Le temps d’un atelier, les enfants sont immergés dans un univers magique où ils deviennent de véritables apprentis sorciers. Guidés par un personnage mystérieux (incarné par Laure), ils assistent à un véritable spectacle interactif où la magie rencontre la science. Les enfants expérimentent, manipulent et observent comme de vrais petits scientifiques chaque expérience révèle un phénomène surprenant… qui semble magique, mais qui s’explique grâce à la science. Curiosité, émerveillement et découvertes rythment l’atelier, où chacun devient acteur de ses apprentissages. Pour clôturer l’aventure, chaque enfant crée sa propre potion magique et repart avec ce souvenir unique à la maison. Un atelier immersif, ludique et fascinant où la magie ouvre la porte à la science… et donne envie d’apprendre en s’amusant. .

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Pénaud Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71 laure@aptikids.fr

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English : Atelier scientifique: les sorciers

L’événement Atelier scientifique: les sorciers Bayonne a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bayonne