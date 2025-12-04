ATELIER SCIENTIFIQUE MAGIQUE POTION ENSORCELÉE

1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Atelier scientifique Potion ensorcelée pour les enfants dès 6 ans. Gratuit sur inscription par téléphone ou sur place.

Les enfants sont invités à participer à un atelier scientifique magique Potion ensorcelée !

Au programme, expériences ludiques et découvertes scientifiques dans une ambiance féerique, pour éveiller la curiosité et le goût de la science.

Une belle occasion de mêler apprentissage et amusement pour les petits scientifiques en herbe !

A partir de 6 ans. .

1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie

English :

Bewitched Potion science workshop for children aged 6 and over. Free with registration by phone or on site.

L’événement ATELIER SCIENTIFIQUE MAGIQUE POTION ENSORCELÉE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-12-02 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE