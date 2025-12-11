Atelier scientifique Phénomènes solaires Route de la Corniche Hendaye
Atelier scientifique Phénomènes solaires Route de la Corniche Hendaye mercredi 26 août 2026.
Atelier scientifique Phénomènes solaires
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Réservation obligatoire.
Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.
Il existe de nombreux phénomènes atmosphériques dont le soleil est à l’origine. Nous les évoquerons à partir d’expériences simples dont les procédures seront laissées aux enfants pour les refaire à la maison.
Comprendre les mouvements de ces trois astres qui sont impliqués dans l’apparition des éclipses. .
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 04 51
English : Atelier scientifique Phénomènes solaires
L’événement Atelier scientifique Phénomènes solaires Hendaye a été mis à jour le 2025-12-09 par Hendaye Tourisme & Commerce