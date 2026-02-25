Atelier scientifique Qui a volé le soleil ? Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Atelier scientifique Qui a volé le soleil ?

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-04-08

Mais qui a bien pu faire disparaître le soleil ? Les planètes pourront-elles aider les Petits Débrouillards à démasquer le coupable ? Les enfants embarqueront à bord d’une fusée pour une enquête spatiale !

3-6 ans Réservation dès le 24 mars au 05 59 64 34 43.

Rendez-vous à 10h30.

Durée 1h. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 49 37

