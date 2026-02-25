Atelier scientifique Qui a volé le soleil ? Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Atelier scientifique Qui a volé le soleil ?
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Mais qui a bien pu faire disparaître le soleil ? Les planètes pourront-elles aider les Petits Débrouillards à démasquer le coupable ? Les enfants embarqueront à bord d’une fusée pour une enquête spatiale !
3-6 ans Réservation dès le 24 mars au 05 59 64 34 43.
Rendez-vous à 10h30.
Durée 1h. .
