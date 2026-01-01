ATELIER SCIENTIFIQUE Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00

2026-01-31

En lien avec l’exposition Les fourmis
Par Moon Station, animé par Tiffany Touzet

Dès 7 ans, durée 2h Médiathèque Gratuit Sur réservation au 02 54 21 61
43 ou sur le site mediatheque.issoudun.fr   .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 61 43 

English :

In connection with the Ants exhibition

