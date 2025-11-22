ATELIER SCIENTIFIQUES A LA BIBLIOTHEQUE Bibliothèque de Belgeard Belgeard

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER SCIENTIFIQUES A LA BIBLIOTHEQUE

Bibliothèque de Belgeard 30 rue du Muguet Belgeard Mayenne

Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Venez tester, mélanger et jouer au petit scientifique à la bibliothèque.
Sans inscription. 
A partir de 6 ans   .

Bibliothèque de Belgeard 30 rue du Muguet Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 

English :

Come and test, mix and play little scientist at the library.

German :

Kommen Sie in die Bibliothek und testen, mischen und spielen Sie den kleinen Wissenschaftler.

Italiano :

Venite a testare, mescolare e giocare al piccolo scienziato in biblioteca.

Espanol :

Ven a probar, mezclar y jugar al pequeño científico en la biblioteca.

