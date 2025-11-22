ATELIER SCIENTIFIQUES A LA BIBLIOTHEQUE Bibliothèque de Belgeard Belgeard
ATELIER SCIENTIFIQUES A LA BIBLIOTHEQUE Bibliothèque de Belgeard Belgeard samedi 22 novembre 2025.
ATELIER SCIENTIFIQUES A LA BIBLIOTHEQUE
Bibliothèque de Belgeard 30 rue du Muguet Belgeard Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Venez tester, mélanger et jouer au petit scientifique à la bibliothèque.
Sans inscription.
A partir de 6 ans .
Bibliothèque de Belgeard 30 rue du Muguet Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81
English :
Come and test, mix and play little scientist at the library.
German :
Kommen Sie in die Bibliothek und testen, mischen und spielen Sie den kleinen Wissenschaftler.
Italiano :
Venite a testare, mescolare e giocare al piccolo scienziato in biblioteca.
Espanol :
Ven a probar, mezclar y jugar al pequeño científico en la biblioteca.
L’événement ATELIER SCIENTIFIQUES A LA BIBLIOTHEQUE Belgeard a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Mayenne Co