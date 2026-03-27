Atelier scoubidous Médiathèque Salins-les-Bains
Atelier scoubidous Médiathèque Salins-les-Bains mardi 7 avril 2026.
Atelier scoubidous
Médiathèque 8 bis rue de la république Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 15:30:00
fin : 2026-04-07 17:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Atelier créatif.
A partir de 7 ans.
Crée ton porte-clé en scoubidous !
Atelier proposé avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du CTDC 2024-2027 Vivre et habiter ensemble. En Cœur et en Scène consacré pour l’année 2025-2026 à la thématique Quand j’étais petit . .
Médiathèque 8 bis rue de la république Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
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English : Atelier scoubidous
L’événement Atelier scoubidous Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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