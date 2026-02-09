Atelier scouture tour de cou Petits d’Homme Guéret
Atelier scouture tour de cou Petits d’Homme Guéret mercredi 18 février 2026.
Atelier scouture tour de cou
Petits d’Homme 37 Grande Rue Guéret Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Atelier couture pour les 8-12ans.
Sur inscription. .
Petits d’Homme 37 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61 petitsdhomme@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier scouture tour de cou Guéret a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Grand Guéret