Atelier scrapbook au Pavillon de chasse pavillon de chasse Villeneuve-d’Ascq

Atelier scrapbook au Pavillon de chasse Samedi 20 septembre, 10h00 pavillon de chasse Nord

Gratuit – Sur inscription

Samedi 20 septembre de 10h à 12h, venez vous initier au scrapbook avec l’association Les Pinceaux d’Aquarelle.

Venez vous initier au scrapbook dans un atelier animé par l’association Les Pinceaux d’Aquarelle. Laissez libre court à votre imagination pour représenter le pavillon de chasse !

Le scrapbooking c’est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu’un simple album photo.

Samedi 20 septembre de 10h à 12h

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Ville de Villeneuve d’Ascq