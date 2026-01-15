ATELIER SCRAPBOOKING ADULTE Grenade
ATELIER SCRAPBOOKING ADULTE
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
C’est une activité manuelle qui regroupe plusieurs techniques le dessin, le collage, le tamponnage, la récupération, la peinture (technique mixte, aquarelle et acrylique).
Le but étant de combiner journaling, photographies et décorations, pour créer des albums et des cartes, ou des objets décoratifs uniques.
C’est l’occasion de laisser libre cours à votre imagination, tout en donnant vie à des moments importants !
(Inscription obligatoire avant le 20/01/2026.) 35 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
English :
It’s a manual activity that brings together several techniques: drawing, collage, stamping, recycling, painting (mixed media, watercolor and acrylic).
