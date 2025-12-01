Atelier Scrapbooking album 2026

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose de nombreuses activités sur le temps des vacances scolaires.

Vous pouvez retrouver des activités pour adultes et d’autres pour adultes et enfants.

Rendez-vous le 23 décembre prochain pour l’atelier scrapbooking album 2026.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement au 07 44 96 76 43

Ces activités sont ouvertes à tous (pas besoin d’habiter la commune pour y participer). .

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr

English :

L’événement Atelier Scrapbooking album 2026 Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Saint-Lô