Atelier Scrapbooking avec Sandrine de Papier ciseaux et cie Château des Baumes Istres

Atelier Scrapbooking avec Sandrine de Papier ciseaux et cie Château des Baumes Istres vendredi 24 octobre 2025.

Atelier Scrapbooking avec Sandrine de Papier ciseaux et cie

Vendredi 24 octobre 2025 de 17h à 19h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-24 17:00:00

fin : 2025-10-24 19:00:00

2025-10-24

Rejoignez Sandrine de Papiers ciseaux et cie qui vous guidera pour créer une jolie carte sur le thème de Noël. Découpez, coller, tamponnez…tout le matériel nécessaire à votre composition est fourni.

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Join Sandrine from Papiers ciseaux et cie as she guides you through the process of creating a beautiful Christmas-themed card. Cutting, gluing, stamping…all the materials you need are provided.

German :

Schließen Sie sich Sandrine von Papiers ciseaux et cie an, die Sie anleitet, eine hübsche Karte zum Thema Weihnachten zu gestalten. Schneiden, kleben, stempeln… alle Materialien, die Sie für Ihre Komposition benötigen, werden bereitgestellt.

Italiano :

Unitevi a Sandrine di Papiers ciseaux et cie che vi guiderà nella creazione di un bel biglietto a tema natalizio. Ritagliare, incollare, timbrare… tutti i materiali necessari sono forniti.

Espanol :

Únase a Sandrine de Papiers ciseaux et cie , que le guiará en la creación de una bonita tarjeta navideña. Recortar, pegar, estampar… todos los materiales necesarios están incluidos.

